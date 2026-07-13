Обесцвечивание диазокрасителей сделало продукты распада токсичнее

Текстильная промышленность — один из крупнейших источников загрязнения воды в мире. Синтетические красители используются в огромных количествах: по оценкам, от 10 до 15% используемых красителей попадает в сточные воды неизменёнными.
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