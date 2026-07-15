Украина закупит китайские детали для дронов на средства ЕС

Украине разрешили использовать оборонный кредит Европейского союза (ЕС) на закупку китайских компонентов для дронов, что демонстрирует зависимость Европы от Пекина в отношении критически важных комплектующих.
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