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Мажич возглавил департамент судейства РФС. Каманцев займет должность руководителя судейского комитета

Сербский специалист заключил двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Сообщается, что Мажич прилетит в Москву 29 июня и начнет работу на сборе судей Мир РПЛ.

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