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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рэпер Mayot: «Было бы интересно сыграть в Кубке России за медиакоманду. В «Десяточку» было бы классно попасть»

Рэпер Mayot заявил, что хочет сыграть за медиакоманду в FONBET Кубке России.  В минувшем сезоне МФЛ от WINLINE Медиалиги в Кубок России квалифицировались ФК «10», СКА и 2Drots.

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