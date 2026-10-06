Гастроэнтеролог Кашух: до четырех лет детям нельзя давать добавленный сахар

Детям рекомендуется не давать добавленный сахар минимум до двух, а лучше – до четырех лет. В этом возрасте потребность в сладостях вполне можно закрывать с помощью фруктов, ягод и грудного молока, объяснила в беседе с RT гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
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