Захарова: единство граждан РФ на фоне проходящих в стране выборов президента вызывает со стороны Запада дикую злобу, ненависть и агрессию

Официальный представитель МИД сообщила, что задолго до проходящих в России 15-17 марта президентских выборов выборов со стороны недружественных западных стран предпринимались попытки либо сорвать выборы, либо создать о них искаженное представление.
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