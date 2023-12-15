Аргентина передаст Украине неисправную технику

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 декабря, ФедералПресс. Аргентина может передать Украине два списанных вертолета Ми-171, один из которых технически неисправен и не может подняться в воздух, сообщает портал Pucara Defensa.
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