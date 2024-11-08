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Царьград

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В России назвали основные причины резкого роста цен на сливочное масло

В России назвали основные причины резкого роста цен на сливочное масло

Сливочное масло в федеральных и региональных торговых сетях подорожало на 25,4 процента.Глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова назвала подорожание сырья одной из главных причин резкого роста цен в России на сливочное масло.

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