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Калужские новости

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В Калужской области за бюджетные деньги будут рекламировать африканскую культуру

В Калужской области за бюджетные деньги будут рекламировать африканскую культуру

В числе победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году оказалась калужская общественная организация, которая планирует провести до 31 июля региональный AFROFEST - фестиваль культуры африканских народовВ числе победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году оказалась калужская общественная организация, которая планирует провести до 31 июля региональный AFROFEST - фестиваль культуры африканских народов.

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