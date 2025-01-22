В Калужской области за бюджетные деньги будут рекламировать африканскую культуру

В числе победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году оказалась калужская общественная организация, которая планирует провести до 31 июля региональный AFROFEST - фестиваль культуры африканских народовВ числе победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году оказалась калужская общественная организация, которая планирует провести до 31 июля региональный AFROFEST - фестиваль культуры африканских народов.