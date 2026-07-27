Абилов: КПП у Нарвы не вмещает желающих попасть в Россию граждан Эстонии

Временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов заявил в разговоре с РИА Новости, что количество желающих попасть в Россию через Нарву превышает пропускную способность контрольно-пропускного пункта (КПП) с эстонской стороны.
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