Предсказание экспертов: осенью цены на квартиры упадут на половину. Как изменится рынок недвижимости? Ирина ОрлонскаяЭксперты делают предсказание о значительном падении цен на квартиры на рынке недвижимости — до 50% осенью.
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