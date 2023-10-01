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Военное обозрение

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«Стали менее заметными»: В Киеве заявили о применении Россией модернизированных дронов-камикадзе типа «Герань»

«Стали менее заметными»: В Киеве заявили о применении Россией модернизированных дронов-камикадзе типа «Герань»

Россия доработала дроны-камикадзе типа "Герань" и теперь их стало труднее сбивать. Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинской ПВО удалось сбить чуть больше половины атаковавших сегодня ночью российских дронов.

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