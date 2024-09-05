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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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  • lady lyudmila
    Во как ! Кто хочет заработать ?Крым, море, раско...
  • Ливень
    ещё бы качество хотя бы в хосте поплелось за ростом...Крым показывает м...

Музыкальные подарки сентября: подборка концертов во дворцах и пещерах Крыма

Музыкальные подарки сентября: подборка концертов во дворцах и пещерах Крыма

В Крыму продолжается сезон концертов под открытым небом и на природе. В сентябре произведения разных композиторов, эпох и стилей прозвучат в Ливадийском и Воронцовском дворцах, Мраморной и Скельской пещерах, Байдарской долине.

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