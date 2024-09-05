Музыкальные подарки сентября: подборка концертов во дворцах и пещерах Крыма

В Крыму продолжается сезон концертов под открытым небом и на природе. В сентябре произведения разных композиторов, эпох и стилей прозвучат в Ливадийском и Воронцовском дворцах, Мраморной и Скельской пещерах, Байдарской долине.
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