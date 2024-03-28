Что должна уметь женщина, чтобы заслужить мужа с заработной платой больше 150 тысяч рублей

Мы с вами живём в удивительное время. Если спросить современных девушек и женщин, сколько должен зарабатывать среднестатистический мужчина, в половине случаев будут такие ответы: Ну где-то сто тысяч минимум.
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