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Городское методическое объединение учителей биологии.

Городское методическое объединение учителей биологии.

21.01.2025 на базе государственного учреждения образования ´Средняя школа № 11 г.Бобруйска´ состоялось заседание городского учебно-методического объединения учителей биологии по теме ´Проектная деятельность учащихся по биологии как средство формирования функциональной грамотности учащихся´, целью которого стало совершенствование умений и навыков пе .

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