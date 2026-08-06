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Россиянам рассказали о необходимости иногда перезагружать смартфон

Россиянам рассказали о необходимости иногда перезагружать смартфон

Современные смартфоны рассчитаны на длительную непрерывную работу и не требуют ежедневного выключения, однако полностью отказываться от перезагрузки не стоит, заявил старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

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