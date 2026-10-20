Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была поражена просьбой Владимира Зеленского предоставить Украине ещё 70 миллиардов евро в качестве финансовой помощи, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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Ну не нашли дыру в 27 млрд., так дайте тогда 70 млрд.! Приёмный сын ЕС наглеет, но что делать это их сукин сын! Не найдём у себя, так у России своруем!