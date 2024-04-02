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Первый поезд добрался до платформы станции метро «Горный институт»

Первый поезд добрался до платформы станции метро «Горный институт»

В Петербурге продолжается развитие метрополитена. Так, на Лахтинско-Правобережной (четвёртой) линии строятся две станции, конечная будет располагаться в южной части Васильевского острова: «Горный институт».

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