Прошивка добралась до Южной Кореи, а в ближайшие дни начнётся расширение географии распространения. Компания Samsung начала распространять обновление One UI 9 для смартфона Galaxy M36 на домашнем рынке в Южной Корее.
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