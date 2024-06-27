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Условия мира для Украины ухудшатся: Депутат Госдумы перечислил варианты

Условия мира для Украины ухудшатся: Депутат Госдумы перечислил варианты

Депутат Чепа перечислил возможные варианты ухудшения условий мирного договора Москвы и Киева.Условия заключения мира для Украины со временем могут только ухудшиться.

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