Binance.US повышает прозрачность процесса листинга на фоне юридических проблем

Binance US, американское подразделение крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, представило свое последнее обновление призванное повысить прозрачность и привлечь пользователей за счет упреждающего раскрытия потенциальных активов рассматриваемых для листинга на ее платформе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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