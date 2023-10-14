Binance.US повышает прозрачность процесса листинга на фоне юридических проблем

Binance US, американское подразделение крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, представило свое последнее обновление призванное повысить прозрачность и привлечь пользователей за счет упреждающего раскрытия потенциальных активов рассматриваемых для листинга на ее платформе.