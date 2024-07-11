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Медвежий угол

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СЕМЬЯМ НЕТРУДОУСТРОЕННЫХ МИГРАНТОВ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД В РОССИЮ

СЕМЬЯМ НЕТРУДОУСТРОЕННЫХ МИГРАНТОВ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД В РОССИЮ

Источник телеграм-канала Baza сообщил о том, что семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию.

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Комментарии
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Alex Nемо
Есть такой бородатый анекдот: В зоопарке, перед клеткой со львом, экскурсовод объясняет школьникам что лев питается мясом и может съесть за один раз до 100 кг мяса.  Раздаётся голос Вовочки - Может он и может,  да кто же ему даст то?? Я к чему привёл анекдот, оказывается что &quot;могут запретить&quot;. Вопрос в том а кто же им даст-то?
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2 час.
Alex Nемо
Рассмотрите пример АвтоВаза. Огромная компания судится с мигрантами и судя по всему безрезультатно! А как должно быть? Трудовой мигрант прибывший по контракту сбежал не выполнив контракт или до истечения срока контракта. Работодатель подаёт уведомление в иммиграционку, виза мигранта аннулируется автоматом, он становится нелегалом с фото мордой на всех перекрестках что оно разыскивается! Полиция с помощью публики его отлавливает и высылает туда откуда это существо прибыло, счёт по затратам на депортацию направляется в посольство для оплаты, в случае если у придурка нет при себе или в банке денег (так делается в эмиратах например и там ещё никто не рискнул отказаться от оплаты таких счётов). Фотоморда, отпечатки пальцев, фамилия и имя вносятся в банк данных для того чтобы оно, по ошибке (или под чужим именем), не смогло опять приехать в Россию!
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2 час.
С
Серега
Могут.... Охреневаю с тупорылопродажности дурДумы!!!
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1 час.

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