СЕМЬЯМ НЕТРУДОУСТРОЕННЫХ МИГРАНТОВ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД В РОССИЮ

Есть такой бородатый анекдот: В зоопарке, перед клеткой со львом, экскурсовод объясняет школьникам что лев питается мясом и может съесть за один раз до 100 кг мяса. Раздаётся голос Вовочки - Может он и может, да кто же ему даст то?? Я к чему привёл анекдот, оказывается что "могут запретить". Вопрос в том а кто же им даст-то?

Alex Nемо

Рассмотрите пример АвтоВаза. Огромная компания судится с мигрантами и судя по всему безрезультатно! А как должно быть? Трудовой мигрант прибывший по контракту сбежал не выполнив контракт или до истечения срока контракта. Работодатель подаёт уведомление в иммиграционку, виза мигранта аннулируется автоматом, он становится нелегалом с фото мордой на всех перекрестках что оно разыскивается! Полиция с помощью публики его отлавливает и высылает туда откуда это существо прибыло, счёт по затратам на депортацию направляется в посольство для оплаты, в случае если у придурка нет при себе или в банке денег (так делается в эмиратах например и там ещё никто не рискнул отказаться от оплаты таких счётов). Фотоморда, отпечатки пальцев, фамилия и имя вносятся в банк данных для того чтобы оно, по ошибке (или под чужим именем), не смогло опять приехать в Россию!