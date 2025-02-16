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Муфтий готовится "давить русских": Планы раскрыла картина на стене

Муфтий готовится "давить русских": Планы раскрыла картина на стене

Царьград Коллаж Царьграда В маргинальных религиозных организациях, превратно толкующих нормы ислама, активно зреет русофобия – она всё набирает обороты.

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Комментарии
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Олег Орлов
У нас тоже парторги в СССР нечасто томики Ленина в руки брали, а эти томики у них в кабинете стояли для дееораций... В Коране написано, у каждого народа свой пророк... И второе... Есть один Всевышний, его воля в священных писаниях и Коране ..   И там сказано, бороться с идолопоклонничеством... Тот идолопоклонничеством... Тот кто вольно Коран или священнве писания трактует и проповедует, невольно сам станоаится идолом..
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9 час.
Юрий Николаев
Послушайте уважаемый автор. Ну понятно, Вы изложили ситуацию в соц. сетях, Народ Православный конечно же возмущён. НО КАКОЙ ТОЛК ОТ ЭТОГО ВОЗМУЩЕНИЯ?!!! Ну не читают большие начальники здесь все эти возмущения! Может всё таки Вам обратиться со всем этим в Следственный комитет, к Бастрыкину?! Что то мне подсказывает, что Бастрыкин быстро займётся этим субчиком!!!
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4 час.
Gennady Sokolovsky
Звонил Аллах, интересовался - где этот придурок от него прячется??
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18 мин.
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