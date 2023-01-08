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Экс-депутат Рады Кива: Украина может готовить прорыв в Крым с целью сохранения финансовой поддержки Западом режима Зеленского

Экс-депутат Рады Кива: Украина может готовить прорыв в Крым с целью сохранения финансовой поддержки Западом режима Зеленского

Украина может готовить прорыв в российский Крым с целью сохранения финансовой поддержки Западом режима президента Владимира Зеленского.

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