Полсотни специалистов обучатся работать с соцсетями на курсе «Ямал Медиалаб»

В Салехарде стартовала обучающая программа «Ямал Медиалаб» по социальным сетям. Трехдневный курс поможет 50 специалистам из медиасферы научиться «задавать правильные вопросы» и усилит критическое мышление, рассказал заместитель главы округа Сергей Клементьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии