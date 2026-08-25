Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин посетил гонку Freedom 250 Grand Prix серии IndyCar.
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