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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аделия Петросян начала работать с тренером Инной Гончаренко

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян начала работать с тренером Инной Гончаренко.  Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган подтвердил, что фигуристка уже поставила в известность об этом федерацию.

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