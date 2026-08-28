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Царьград

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ООН осудила решение США признать Palestine Action террористами

ООН осудила решение США признать Palestine Action террористами

Управление ООН по правам человека выразило осуждение решения Минфина США признать пропалестинское движение Palestine Action террористической организацией.

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