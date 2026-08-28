ООН осудила решение США признать Palestine Action террористами

Управление ООН по правам человека выразило осуждение решения Минфина США признать пропалестинское движение Palestine Action террористической организацией.
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