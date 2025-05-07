«Второй за последние дни»: Американский авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) потерял ещё один истребитель в Красном море Американский авианосец USS Harry S.
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«Второй за последние дни»: Американский авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) потерял ещё один истребитель в Красном море Американский авианосец USS Harry S.
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