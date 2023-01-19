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В Красноярском крае «студенческий десант» высадился в ольфакторной лаборатории и кинологической службе краевой полиции

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» студенты юридического факультета Красноярского государственного аграрного университета, Красноярского государственного медицинского университета, Центра подготовки специалистов среднего звена красноярского государственного аграрного университета и аэрокосмического колледжа побывали в единственной в Красноярском крае ольфакторной лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю и Центре кинологической службы ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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