Стало известно о гибели военных США при ударе по базам Штатов в Сирии

Американские военные погибли в результате ракетного удара по базе США на востоке Сирии. По данным телеканала Al Mayadeen, среди американских военных на базе Конико есть погибшие в результате ракетного удара.
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