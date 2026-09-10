▫️ Школе в Евпатории присвоили имя Героя России Константина Сомова Новоозерновской средней школе официально присвоено имя выпускника — Героя РФ, капитана 1‑го ранга Константина Сомова.
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