Шагреневая кожа колониализма

Французские неоколонизаторы, похоже, не собираются сдавать своих позиций в Африке Игорь Леонидов На днях появилось сообщение о переброске дополнительных военных сил Франции в Западную Африку – на военные базы Парижа в Сенегале и Кот-д’Ивуа́ре.
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