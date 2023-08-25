Неспешный разговор

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Шагреневая кожа колониализма

Шагреневая кожа колониализма

Французские неоколонизаторы, похоже, не собираются сдавать своих позиций в Африке Игорь Леонидов    На днях появилось сообщение о переброске дополнительных военных сил Франции в Западную Африку – на военные базы Парижа в Сенегале и Кот-д’Ивуа́ре.

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