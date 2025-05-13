GOLOS.EU ‣ Голо...
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU ‣ Голос Правды. Украина онлайн

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    ЕЛЕНА МАРКОСЯН, а какое твоё свинячье дело, что делает Россия у себя?Елена Маркосян: Р...
  • Eduard
    Чем раньше тем лучше,пора это шоу заканчивать! Если Европа хочет крови она ею умоется!Татьяна Монтян: Т...
  • Eduard
    Давно пора!Артём Дмитрук: Зе...

Евгений Мураев: «Оптимизация» населения в Украине: Как мы вновь стали чемпионами по низкой рождаемости и высокой смертности

Евгений Мураев: «Оптимизация» населения в Украине: Как мы вновь стали чемпионами по низкой рождаемости и высокой смертности

Каковы истинные причины низкой рождаемости в Украине и как они связаны с уровнем жизни? Какие факторы способствовали улучшению демографической ситуации в начале 2000-х? Как последствия «Революции гидности» сказались на воспроизводстве населения? Информация о том, что украинский народ вымирает, не является новостью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх