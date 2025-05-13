Евгений Мураев: «Оптимизация» населения в Украине: Как мы вновь стали чемпионами по низкой рождаемости и высокой смертности

Каковы истинные причины низкой рождаемости в Украине и как они связаны с уровнем жизни? Какие факторы способствовали улучшению демографической ситуации в начале 2000-х? Как последствия «Революции гидности» сказались на воспроизводстве населения? Информация о том, что украинский народ вымирает, не является новостью.