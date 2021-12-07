Происшествия

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В Краснодарском крае перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве при получении выплат

В Краснодарском крае перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве при получении выплат

Следственным отделом ОМВД России по Ленинградскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.

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