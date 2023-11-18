Илон Маск угрожает «термоядерным» иском

Владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что компания в понедельник подаст «термоядерный» иск против всех компаний, из-за которых крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с соцсетью в связи с антисемитскими высказываниями на платформе.
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