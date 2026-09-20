Кардиолог рассказала о различиях между панической атакой и инфарктом

Кардиолог рассказала о различиях между панической атакой и инфарктомКандидат медицинских наук Эльвира Хачирова рассказала, как отличить паническую атаку от инфаркта.
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