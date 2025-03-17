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"Это орбитальная ядерная мина, способная обнулить спутники США": Внезапно ожил спутник "Космос-2553" с "ядерным устройством на борту"

"Это орбитальная ядерная мина, способная обнулить спутники США": Внезапно ожил спутник "Космос-2553" с "ядерным устройством на борту"

Как сообщают вестники НАСА, в прошлый четверг на орбите произошло неординарное событие. Внезапно "ожил" почти полтора года не подававший признаки жизни космический аппарат "Космос-2553".

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Комментарии
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Иван Иваныч
пшол вон уродец, ты , что себе позволяешь скелач, вонючка , бестолочь это ты...
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2 час.
Сергей Киселев
Ребята,  давайте  жить  дружнее!?
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1 час.
Иван Иваныч
да кто спорит, но когда свинья пятнистая доходит до оскорблений, тут уж не выдерживаешь и гуляешь на полную...
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1 час.
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