"Это орбитальная ядерная мина, способная обнулить спутники США": Внезапно ожил спутник "Космос-2553" с "ядерным устройством на борту"

Как сообщают вестники НАСА, в прошлый четверг на орбите произошло неординарное событие. Внезапно "ожил" почти полтора года не подававший признаки жизни космический аппарат "Космос-2553".
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