«Вас будут убивать как свидетелей»: беженцы из Константиновки рассказали о преступлениях ВСУ

Первые эвакуированные из Константиновки рассказали о преступлениях украинских боевиков.Мирные жители, эвакуированные из освобождённой Константиновки, дали RT первые показания о том, что творили в городе украинские боевики.
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