В Москве мошенники обманули пенсионерку по новой схеме на 1,3 млн рублей

В Москве украинские мошенники обманули пенсионерку по новой схеме на 1,3 миллиона рублей. Пожилой женщине позвонил аферист под видом оператора сотовой связи и сообщили о повреждении телефонной линии в результате атаки дронов, сообщает Telegram-канал Mash.
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