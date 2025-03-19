В Москве мошенники обманули пенсионерку по новой схеме на 1,3 млн рублей

В Москве украинские мошенники обманули пенсионерку по новой схеме на 1,3 миллиона рублей. Пожилой женщине позвонил аферист под видом оператора сотовой связи и сообщили о повреждении телефонной линии в результате атаки дронов, сообщает Telegram-канал Mash.