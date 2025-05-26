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Немкин заявил, что совокупный темп роста IT-отрасли в РФ за пять лет составил 28%

Немкин заявил, что совокупный темп роста IT-отрасли в РФ за пять лет составил 28%

В России совокупный темп роста российской IT-отрасли за последние пять лет составил почти 28%. Об этом ТАСС заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.

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