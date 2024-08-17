Морпехи разбили боевиков ВСУ и иностранных наемников у Колотиловки

https://tvzvezda.ru/news/2024817654-WVJ4K.html?utm_referrer=. Перед российскими военнослужащими стояла боевая задача выбить боевиков ВСУ из укрепрайона возле погранперехода у села Колотиловка Белгородской области.
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