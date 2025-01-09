Apple обновила App Store — теперь искать приложения стало проще Компания Apple период...

Apple обновила App Store — теперь искать приложения стало прощеКомпания Apple периодически обновляет интерфейс своего магазина цифрового контента App Store, чтобы упростить навигацию или сделать отдельные разделы более заметными.
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