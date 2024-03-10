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Регион 29

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В Поморье начнут использовать БПЛА для ведения лесного хозяйства

Технику приобретут по президентскому национальному проекту «Беспилотные авиационные системы»Технику приобретут по президентскому национальному проекту «Беспилотные авиационные системы»— Для Единого лесопожарного центра закупим 40 единиц в текущем году и еще пять — в следующем.

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