Синоптик Вильфанд: в июне четыре региона России пострадают от дефицита осадков

Гидрометцентр России прогнозирует значительные региональные различия в количестве осадков в июне. Как сообщил научный руководитель метеорологической службы Роман Вильфанд в интервью ТАСС, несколько федеральных округов столкнутся с дефицитом влаги, в то время как другие регионы получат избыточное количество осадков.