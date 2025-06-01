Синоптик Вильфанд: в июне четыре региона России пострадают от дефицита осадков

Гидрометцентр России прогнозирует значительные региональные различия в количестве осадков в июне. Как сообщил научный руководитель метеорологической службы Роман Вильфанд в интервью ТАСС, несколько федеральных округов столкнутся с дефицитом влаги, в то время как другие регионы получат избыточное количество осадков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии