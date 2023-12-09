Жена Зеленского назвала помощь Запада «вопросом жизни» для Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская призвала страны Запада не прекращать оказывать помощь Киеву. Супруга украинского лидера, потратившая в американском бутике Cartier $1 млн, сообщила о «смертельной опасности», грозящей народу ее страны.
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