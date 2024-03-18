«По Житомирскую и Винницкую области. Включительно!»

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Комментарии
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Natalija Osminina
Причем уже с неделю- как Макрон завизжал. Десятки роликов и статей. И все на одну тему: !ФСЁ ПРОПАЛО, ШЕФ!!!!&quot;
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1 час.
ХА
Харченко Александр
Андрей стан,ты ду..неправ
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30 мин.
лл
лина любимцева
А мой сосед требует сделать санитарную зону до Львова.
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3 мин.

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