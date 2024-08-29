Павел Дуров под следствием во Франции. Залог установлен в $5,56 млн

Павел Дуров находится под официальным следствием, залог установлен в размере 5,56 миллиона долларовОснователь Telegram Павел Дуров находится под официальным следствием во Франции по обвинениям в соучастии в незаконных сделках и «отмывании преступлений в составе организованной банды».
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