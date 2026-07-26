Более 1 тыс. дронов-самолётов и 8 авиабомб ВСУ стали добычей российской ПВО

Цифра, от которой захватывает дух: 1060 беспилотников за сутки. Это не опечатка и не преувеличение. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении такого количества украинских БПЛА самолётного типа за минувшие 24 часа.
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