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Мировое обозрение

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Более 1 тыс. дронов-самолётов и 8 авиабомб ВСУ стали добычей российской ПВО

Более 1 тыс. дронов-самолётов и 8 авиабомб ВСУ стали добычей российской ПВО

Цифра, от которой захватывает дух: 1060 беспилотников за сутки. Это не опечатка и не преувеличение. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении такого количества украинских БПЛА самолётного типа за минувшие 24 часа.

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