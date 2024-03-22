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Ракету «Ангара-А5» с пермским двигателем запустят в апреле с космодрома «Восточный»

Ракету «Ангара-А5» с пермским двигателем запустят в апреле с космодрома «Восточный»

Подготовительные работы к запуску почти завершены.В апреле этого года с космодрома «Восточный» запустят ракету «Ангара-А5», оснащенную двигателем РД-191, который разработан и собран на пермском предприятии «Протон-ПМ» .

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